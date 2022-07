Governo: Di Maio, 'coraggio di andare avanti, chi fugge volta spalle a cittadini' (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Bisogna avere il coraggio di governare e aiutare i cittadini, come stiamo facendo con il dl Aiuti e come bisognerà fare con altri interventi mirati a sostegno di imprese, giovani, famiglie e lavoratori. Ma chi fugge oggi dalla maggioranza volta le spalle agli italiani". Così nell''appello alla maturità' lanciato dal ministro agli Affari Esteri Luigi Di Maio e rivolto alle altre forze politiche. "C'è un problema relativo all'aumento dei prezzi dell'energia e della benzina. Il Governo è già intervenuto con provvedimenti ad hoc e continuerà a farlo con nuovi interventi mirati. Ma con una crisi di Governo non saremmo in grado di realizzare questi provvedimenti, perché il Paese rimarrebbe bloccato per settimane se non per mesi. ... Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Bisogna avere ildi governare e aiutare i, come stiamo facendo con il dl Aiuti e come bisognerà fare con altri interventi mirati a sostegno di imprese, giovani, famiglie e lavoratori. Ma chioggi dalla maggioranzaleagli italiani". Così nell''appello alla maturità' lanciato dal ministro agli Affari Esteri Luigi Die rivolto alle altre forze politiche. "C'è un problema relativo all'aumento dei prezzi dell'energia e della benzina. Ilè già intervenuto con provvedimenti ad hoc e continuerà a farlo con nuovi interventi mirati. Ma con una crisi dinon saremmo in grado di realizzare questi provvedimenti, perché il Paese rimarrebbe bloccato per settimane se non per mesi. ...

