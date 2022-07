Governo, Conte: “Se da Draghi arrivano no lasciamo” (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Nel documento consegnato al premier Mario Draghi “non troverete né bandierine né un libro dei sogni, ma le urgenze che il Paese ha in questo momento. Se di fronte a queste urgenze, che fotografano una situazione serissima e drammatica, non arriva una risposta” dal premier, “dal nostro punto di vista non ci sono le condizioni per condividere una responsabilità di Governo in principi decisionali dove noi fin qui siamo stati marginali”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, intervenendo a Digithon 2020 a Bisceglie. “Non è tanto lamentarsi della marginalità, ci sta, siamo in un Governo di unità nazionale”, riconosce Conte rimarcando tuttavia il “forte disagio politico che avvertiamo”, “ma il vero discrimine” per lasciare o restare è legato “a quelle richieste urgenti che poniamo: c’è la ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Nel documento consegnato al premier Mario“non troverete né bandierine né un libro dei sogni, ma le urgenze che il Paese ha in questo momento. Se di fronte a queste urgenze, che fotografano una situazione serissima e drammatica, non arriva una risposta” dal premier, “dal nostro punto di vista non ci sono le condizioni per condividere una responsabilità diin principi decisionali dove noi fin qui siamo stati marginali”. Così il leader del M5S Giuseppe, intervenendo a Digithon 2020 a Bisceglie. “Non è tanto lamentarsi della marginalità, ci sta, siamo in undi unità nazionale”, riconoscerimarcando tuttavia il “forte disagio politico che avvertiamo”, “ma il vero discrimine” per lasciare o restare è legato “a quelle richieste urgenti che poniamo: c’è la ...

Pubblicità

ItaliaViva : Mario #Draghi sta dando un valore aggiunto di autorevolezza e di credibilità al Paese e #Conte, che cerca di destab… - CarloCalenda : .@EnricoLetta non ha nulla da dire sulle minacce al Governo di Conte. @forza_italia non ha nulla da dire sulle anal… - DavideAiello85 : Secondo @istat_it senza il #redditodicittadinanza e di emergenza voluti dal Governo Conte II in #Italia ci sarebber… - Utopia_lab : Il braccio di ferro tra #Draghi e #Conte anche questa settimana si è concluso in favore del primo, ma il suo proget… - palermomaniait : M5S, Conte: ''Se da Draghi arrivano no alle richieste urgenti che poniamo lasciamo il Governo'' -… -