Governo: Conte minaccia di nuovo la crisi per uscire dall’angolo. Letta replica: “Così si va a votare. Ma non insieme a te” (Di venerdì 8 luglio 2022) Non era un'aquila da presidente del consiglio, Giuseppe Conte, e ora non mostra grandi qualità di politico nemmeno da leader di un movimento ormai sbriciolato e sfibrato. Torna a minacciare la crisi di Governo per far vedere che c'è e attacca Di Maio, ossia il suo "scopritore", capace di portarlo a Palazzo Chigi togliendolo da un'anonima cattedra universitaria L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 8 luglio 2022) Non era un'aquila da presidente del consiglio, Giuseppe, e ora non mostra grandi qualità di politico nemmeno da leader di un movimento ormai sbriciolato e sfibrato. Torna are ladiper far vedere che c'è e attacca Di Maio, ossia il suo "scopritore", capace di portarlo a Palazzo Chigi togliendolo da un'anonima cattedra universitaria L'articolo proviene da Firenze Post.

