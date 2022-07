Governo | Conte | chiediamo cambio di passo immediato

Pubblicità

ItaliaViva : Mario #Draghi sta dando un valore aggiunto di autorevolezza e di credibilità al Paese e #Conte, che cerca di destab… - ItaliaViva : Se il governo considera chiusa la questione di una gita scolastica elementare al comizio di #Conte, noi andremo ava… - CarloCalenda : .@EnricoLetta non ha nulla da dire sulle minacce al Governo di Conte. @forza_italia non ha nulla da dire sulle anal… - pabba60 : RT @ottogattotto: Enrico #Letta esulta sulla caduta del populista Bojo e twitta la copertina sulla 'caduta del clown', ma tace sul populism… - Toniapatty : RT @pbecchi: Nonostante Grillo, il M5S probabilmente già la prossima settimana uscirà dalla maggioranza di governo. Sarebbe la prima decisi… -

... ma è altrettanto sicuro che, per uscirne, serva un voto della base grillina: "Non possiamo decidere io e i miei colleghi, né tantomenoo Beppe. In questosiamo entrati con un voto ...Il Movimento 5 Stelle ieri ha confermato la fiducia al. Ma 28 grillini non si sono presentati in aula per votare il Dl Aiuti. Di questi, 15 sono ...che già in tanti abbiano scaricato. Poi ...Dalla guerra in Ucraina, all'addio di Di Maio al M5S, alle richieste di Conte a Draghi: ne parliamo con il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio.(ANSA) - ROMA, 08 LUG - 'Abbiamo consegnato un documento al premier Draghi in cui pretendiamo un cambio di passo immediato per sostenere ...