Gli italiani preferiscono il cioccolato fondente

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 8 luglio 2022) Glimangiano la cioccolata, preferendola a quella al latte. Nel giorno del World Chocolate Day previsto per il 7 Luglio arriva la conferma secondo anche i dati di vendita del settore dolciario. La cioccolata è la leccornia preferita daglie come in un antica disputa a prevalere è stata la cioccolata. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Torta Maya con ricotta eI panini di Natale, ricette classiche Panettone fatto in casa con gocce diTorta di mele gustosa, per tutti i giorni Rivoluzione in cucina: arriva lo chef robot “tuttofare” Food Trend : sulle tavole italiane arrivano funghi, yuzu e moringa