Gli insulti degli hater a Manuel Bortuzzo e alla famiglia (che denuncia tutti) (Di venerdì 8 luglio 2022) Con un lungo post sui social il padre di Manuel Bortuzzo, Franco, si sfoga contro gli hater che hanno insultato suo figlio, nuotatore in sedia a rotelle dopo essere stato colpito da un proiettile vagante il 3 febbraio del 2019, mentre stava trascorrendo una serata con la fidanzata in un quartiere residenziale di Roma. “Detto fatto – ha scritto in un post su Instagram – dopo due mesi di silenzio è ora di finirla. Ricordo che tutti i profili che ho bloccato sono stati salvati e di materiale ce n’è a sufficienza per aprire un fascicolo. Continuerò a segnalare e aggiungere a denuncia; fatevi una ragione di vita e lasciate la nostra in pace. Non vi ha detto il dottore di seguirmi né giudicare ogni nostro avvenimento; trovate la vostra serenità e smettete di nascondervi, fake che non siete altro. La mia ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Con un lungo post sui social il padre di, Franco, si sfoga contro gliche hanno insultato suo figlio, nuotatore in sedia a rotelle dopo essere stato colpito da un proiettile vagante il 3 febbraio del 2019, mentre stava trascorrendo una serata con la fidanzata in un quartiere residenziale di Roma. “Detto fatto – ha scritto in un post su Instagram – dopo due mesi di silenzio è ora di finirla. Ricordo chei profili che ho bloccato sono stati salvati e di materiale ce n’è a sufficienza per aprire un fascicolo. Continuerò a segnalare e aggiungere a; fatevi una ragione di vita e lasciate la nostra in pace. Non vi ha detto il dottore di seguirmi né giudicare ogni nostro avvenimento; trovate la vostra serenità e smettete di nascondervi, fake che non siete altro. La mia ...

