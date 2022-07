Gli immigrati delinquono 8 volte in più degli italiani: Storace spiega come stanno le cose (Di venerdì 8 luglio 2022) Lo ius scholae è il classico esempio di autogol della sinistra. Con la pretesa di fare un dispetto a Matteo Salvini gli hanno offerto su un piatto d'argento l'opportunità di annunciare la ripresa di una grande battaglia della Lega su immigrazione e sicurezza. Anche perché, dicono a via Bellerio, pure il premier ha dovuto ammettere che siamo al limite: la Lamorgese si dovrà finalmente muovere. Andate a parlare al sindaco di Lampedusa di ius scholae e magari di droga libera. Il neoeletto Filippo Mannino, leghista anche lui, ieri ha dovuto prendere atto che su 500 posti nell'hotspot dell'isola, c'erano 1.500 nuovi sbarcati. Spera nel Viminale? Macché, ha dovuto augurarsi il mare mosso per oggi, in modo che «si arrestino gli sbarchi». Mica lo Stato, il mare fermerà gli approdi... A un sindaco così si può esprimere solo solidarietà e Salvini gli ha promesso che presto andrà a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Lo ius scholae è il classico esempio di autogol della sinistra. Con la pretesa di fare un dispetto a Matteo Salvini gli hanno offerto su un piatto d'argento l'opportunità di annunciare la ripresa di una grande battaglia della Lega su immigrazione e sicurezza. Anche perché, dicono a via Bellerio, pure il premier ha dovuto ammettere che siamo al limite: la Lamorgese si dovrà finalmente muovere. Andate a parlare al sindaco di Lampedusa di ius scholae e magari di droga libera. Il neoeletto Filippo Mannino, leghista anche lui, ieri ha dovuto prendere atto che su 500 posti nell'hotspot dell'isola, c'erano 1.500 nuovi sbarcati. Spera nel Viminale? Macché, ha dovuto augurarsi il mare mosso per oggi, in modo che «si arrestino gli sbarchi». Mica lo Stato, il mare fermerà gli approdi... A un sindaco così si può esprimere solo solidarietà e Salvini gli ha promesso che presto andrà a ...

Pubblicità

matteosalvinimi : Incredibile, vergognoso e irrispettoso per gli italiani. In un momento di crisi drammatica come questo, la sinistra… - FratellidItalia : ?? Oltre duemila immigrati sbarcati in una settimana sulle coste italiane. Lamorgese apri gli occhi. #BastaSbarchi - FrancescoLollo1 : La benzina aumenta e la povertà in italia cresce. La maggioranza Draghi oggi porta in aula la liberalizzazione del… - ntx650 : Non capisco questa esigenza di far sbarcare clandestini, integrazione ,meticciato , cittadinanza , ma gli italiani… - RAFALOCA1 : @borghi_claudio Piena occupazione hai ragione, probabilmente perché hanno zero immigrazione e tutto possono avere u… -