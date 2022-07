“Gli hanno sparato!”. Il dramma durante il comizio: il famoso politico colpito al collo. IL VIDEO (Di venerdì 8 luglio 2022) Shinzo Abe colpito da colpi di arma da fuoco durante un comizio elettorale. L’ex primo ministro giapponese si è accasciato a terra in arresto cardiocircolatorio e le suo condizioni sembrano gravissime. L’uomo è stato colpito al torace durante un evento elettorale a a sostegno di un candidato del Partito Liberal Democratico a Nara, città della zona centro-meridionale di Honshu. Nel filmato che è diventato virale in poche ore, Abe, cade a terra sanguinante e privo di sensi, “sembrerebbe non mostrare segnali vitali” nei primi esami fatti sulla funzionalità di cuore e polmoni. Lo riferiscono i media giapponesi citando le autorità locali. Nel frattempo un uomo di 41 anni è stato fermato: è sospettato di essere l’attentatore. È successo quando in Italia erano le 4:30 di notte, le 11:30 in Giappone. Il ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) Shinzo Abeda colpi di arma da fuocounelettorale. L’ex primo ministro giapponese si è accasciato a terra in arresto cardiocircolatorio e le suo condizioni sembrano gravissime. L’uomo è statoal toraceun evento elettorale a a sostegno di un candidato del Partito Liberal Democratico a Nara, città della zona centro-meridionale di Honshu. Nel filmato che è diventato virale in poche ore, Abe, cade a terra sanguinante e privo di sensi, “sembrerebbe non mostrare segnali vitali” nei primi esami fatti sulla funzionalità di cuore e polmoni. Lo riferiscono i media giapponesi citando le autorità locali. Nel frattempo un uomo di 41 anni è stato fermato: è sospettato di essere l’attentatore. È successo quando in Italia erano le 4:30 di notte, le 11:30 in Giappone. Il ...

