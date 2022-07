Giuseppe Brindisi: volano parole grossissime in diretta: “Vuoi fare spettacolo?!” [VIDEO] (Di venerdì 8 luglio 2022) Infiamma il dibattito nello studio di Giuseppe Brindisi: l’ammissione del virologo scatena il putiferio in diretta. Giuseppe Brindisi (fonte mediasetplay)Il panorama mediatico ha negli ultimi giorni subito uno scossone sin dalle sue fondamenta. La miccia è stata accesa dal microbiologo romano Andrea Crisanti durante un intervento nella trasmissione serale di La7 “In onda”. L’accademico ha infatti affermato che le varianti attualmente in circolo del Covid-19 colpiscono in modo più accentuato i vaccinati e i fragili, rispetto a coloro che hanno rifiutato l’inoculazione. La rivelazione ha scatenato comprensibile agitazione e sgomento in studio, come le espressioni di Concita De Gregorio e David Parenzo sembravano suggerire. Gli echi della notizia sono arrivati anche alle porte di “Zona bianca”: ... Leggi su specialmag (Di venerdì 8 luglio 2022) Infiamma il dibattito nello studio di: l’ammissione del virologo scatena il putiferio in(fonte mediasetplay)Il panorama mediatico ha negli ultimi giorni subito uno scossone sin dalle sue fondamenta. La miccia è stata accesa dal microbiologo romano Andrea Crisanti durante un intervento nella trasmissione serale di La7 “In onda”. L’accademico ha infatti affermato che le varianti attualmente in circolo del Covid-19 colpiscono in modo più accentuato i vaccinati e i fragili, rispetto a coloro che hanno rifiutato l’inoculazione. La rivelazione ha scatenato comprensibile agitazione e sgomento in studio, come le espressioni di Concita De Gregorio e David Parenzo sembravano suggerire. Gli echi della notizia sono arrivati anche alle porte di “Zona bianca”: ...

