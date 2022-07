Giro Donne 2022: Amanda Spratt è positiva al Covid. L’australiana costretta al ritiro insieme alla compagna Georgia Baker (Di venerdì 8 luglio 2022) Nel giorno della tappa numero 8, il Giro Donne 2022 perde una delle sue grandi protagoniste. Tramite un comunicato ufficiale, il TeamBikeExchange ha ufficializzato il ritiro di Amanda Spratt, risultata positiva al Covid dopo un test fatto proprio questa mattina. insieme a Spratt, la squadra perderà anche Georgia Baker, non risultata positiva, ma contatto stretto della capitana e di conseguenza costretta anch’essa al ritiro. Non ci sono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute delle due atlete. Con l’addio di Amanda Spratt, la Corsa Rosa perde la sesta nella classifica generale ed in generale ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) Nel giorno della tappa numero 8, ilperde una delle sue grandi protagoniste. Tramite un comunicato ufficiale, il TeamBikeExchange ha ufficializzato ildi, risultataaldopo un test fatto proprio questa mattina., la squadra perderà anche, non risultata, ma contatto stretto della capitana e di conseguenzaanch’essa al. Non ci sono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute delle due atlete. Con l’addio di, la Corsa Rosa perde la sesta nella classifica generale ed in generale ...

