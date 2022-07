Giro d’Italia Donne 2022, tappa di oggi Rovereto-Aldeno: orari, percorso, altimetria, favorite. Marta Cavalli ci prova (Di venerdì 8 luglio 2022) Momenti decisivi per il Giro d’Italia Donne 2022. oggi in programma la tappa numero sette: da Rovereto ad Aldeno, di 104,7 chilometri. Andiamo a scoprire programma, percorso, altimetria e favorite nel dettaglio. percorso tappa DI oggi Giro d’Italia Donne Spettacolare, sia per altimetria che per panorami, frazione di montagna in Trentino Alto Adige: dopo la prima parte pianeggiante, due GPM molto duri. Prima il Passo Bordala (14,7 chilometri al 6,3% e alcuni strappi durissimi che vanno oltre il 20%), poi, dopo un po’ di respiro ed un primo passaggio sulla linea d’arrivo, l’altra salita ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) Momenti decisivi per ilin programma lanumero sette: daad, di 104,7 chilometri. Andiamo a scoprire programma,nel dettaglio.DISpettacolare, sia perche per panorami, frazione di montagna in Trentino Alto Adige: dopo la prima parte pianeggiante, due GPM molto duri. Prima il Passo Bordala (14,7 chilometri al 6,3% e alcuni strappi durissimi che vanno oltre il 20%), poi, dopo un po’ di respiro ed un primo passaggio sulla linea d’arrivo, l’altra salita ...

Pubblicità

giroditalia : Ci ha lasciato Arnaldo Pambianco, vincitore del Giro d'Italia 1961. - vascorossi : Sono senza parole.. Travolto … e Stravolto… da 701.000 dichiarazioni d’amore…(… le vostre..) …da un tour che per pi… - BoglioneCinzia1 : RT @ilruttosovrano: Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia votano contro la risoluzione del Parlamento europeo per inserire il diritto all'… - fpresot : RT @ilruttosovrano: Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia votano contro la risoluzione del Parlamento europeo per inserire il diritto all'… - LSblendorio : RT @ilruttosovrano: Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia votano contro la risoluzione del Parlamento europeo per inserire il diritto all'… -