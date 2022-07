Giorni decisivi per Mertens e Koulibaly (Di venerdì 8 luglio 2022) Mercato bloccato, al momento, quello del Napoli, in attesa delle uscite, il Napoli della prossima stagione è ancora legato a tante varianti, e solo dopo le cessioni il presidente Aurelio De Laurentiis darà il suo ok a nuovi innesti che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha individuato, discutendone con il Presidente e soprattutto con il tecnico Luciano Spalletti. E proprio all’allenatore toccherà “inventarsi” delle soluzioni, con la rosa che attualmente ha a disposizione. Rosa che ha perso ben cinque calciatori per scadenza di contratto: Mertens, Insigne, Ghoulam, Ospina e Malcuit, integrati sinora da Olivera e Kvaratskhelia, neo acquisti, e dai giovani “rientrati” dai prestiti Gaetano e Zerbin. Napoli accoglie due acquisti che faranno certamente comodo al club: Olivera e Kvaratskhelia. Tra gli addii si staglia, intenso, il nome di Lorenzo Insigne. I dubbi ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 8 luglio 2022) Mercato bloccato, al momento, quello del Napoli, in attesa delle uscite, il Napoli della prossima stagione è ancora legato a tante varianti, e solo dopo le cessioni il presidente Aurelio De Laurentiis darà il suo ok a nuovi innesti che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha individuato, discutendone con il Presidente e soprattutto con il tecnico Luciano Spalletti. E proprio all’allenatore toccherà “inventarsi” delle soluzioni, con la rosa che attualmente ha a disposizione. Rosa che ha perso ben cinque calciatori per scadenza di contratto:, Insigne, Ghoulam, Ospina e Malcuit, integrati sinora da Olivera e Kvaratskhelia, neo acquisti, e dai giovani “rientrati” dai prestiti Gaetano e Zerbin. Napoli accoglie due acquisti che faranno certamente comodo al club: Olivera e Kvaratskhelia. Tra gli addii si staglia, intenso, il nome di Lorenzo Insigne. I dubbi ...

