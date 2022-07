Giornalista di Toscana Tv molestata: Procura chiede il rinvio a giudizio per il tifoso (Di venerdì 8 luglio 2022) FIRENZE - La Procura di Firenze ha chiuso le indagini e chiesto il rinvio a giudizio, con l'accusa di violenza sessuale, per un ristoratore marchigiano, e tifoso viola, che molestò la cronista Greta Beccaglia durante la diretta tv dall'esterno dello stadio di Empoli, il 27 novembre 2021 al termine Empoli-Fiorentina. Per la Procura, che ha chiuso le indagini, quella di Serrani non fu una semplice bravata e per questo ne ha chiesto il rinvio a giudizio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 8 luglio 2022) FIRENZE - Ladi Firenze ha chiuso le indagini e chiesto il, con l'accusa di violenza sessuale, per un ristoratore marchigiano, eviola, che molestò la cronista Greta Beccaglia durante la diretta tv dall'esterno dello stadio di Empoli, il 27 novembre 2021 al termine Empoli-Fiorentina. Per la, che ha chiuso le indagini, quella di Serrani non fu una semplice bravata e per questo ne ha chiesto ilL'articolo proviene da Firenze Post.

