Giornalismo, nasce il premio dedicato a Michele Manzotti (Di venerdì 8 luglio 2022) Tornerà l'1 e 2 ottobre con la sua la VII edizione il "Forum del Giornalismo musicale", in programma come sempre nell'ambito del Mei – Meeting Etichette Indipendenti. Il Forum, diretto da Enrico Deregibus, riunisce giornalisti e critici di diversa provenienza ed età, che una volta all'anno si ritrovano per confrontarsi fra loro e con altre figure del mondo musicale. L'iniziativa è come sempre aperta a proposte o suggerimenti, inviando una mail a: enrico.deregibus@gmail.com . Gli appuntamenti del Forum si svolgeranno come sempre nella sala del consiglio comunale di Faenza. Nella prima giornata verrà ricordato Michele Manzotti, giornalista della Nazione e direttore della rivista online Il Popolo del Blues, scomparso improvvisamente nei mesi scorsi. Manzotti, presente al Forum sin dalla sua prima edizione, è stato tra ...

