(Di venerdì 8 luglio 2022) Un "10" da da 2,5dial concorso. E' quello che ha centrato, con una giocata di soli 4, un fortunato scommettitore a Soveria Simeri, comune di circa 1.500 abitanti in ...

Pubblicità

Agenzia ANSA

Attualmente la vincita di Soveria Simeri è la più alta assegnata nel 2022 dal concorso. Da inizio anno sono state assegnate vincite per un totale di 2,47 miliardi di euro. . 8 luglio 2022...ad uno deiche negli ultimi anni ha letteralmente rivoluzionato il concetto diad ... Ressa nelle tabaccheria: ecco come funziona davvero il. Individuare quindi da 1 a 10 numeri ... Giochi:10eLotto,nel catanzarese vinti 2,5 milioni di euro Un "10" da da 2,5 milioni di euro al concorso 10eLotto. E' quello che ha centrato, con una giocata di soli 4 euro, un fortunato scommettitore a Soveria Simeri, comune di circa 1.500 abitanti in provin ...Il fortunato giocatore ha vinto con una giocata da soli 4 euro. Si tratta della vincita più alta registrata dal concorso nel corso di quest'anno ...