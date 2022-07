Giappone | ferito gravemente l' ex premier Abe | il momento dell' arresto dell' attentatore

Pubblicità

repubblica : Giappone, ex premier Shinzo Abe ferito da colpi arma fuoco durante un comizio: 'Nessun segno di vita'. Arrestato un… - ilpost : L’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato gravemente ferito in un attentato - Corriere : Giappone: media, l’ex premier Abe ferito da colpi arma fuoco - RompiballeI : RT @SkyTG24: L'ex primo ministro #ShinzoAbe è morto dopo essere stato ferito da colpi di arma da fuoco mentre stava tenendo un comizio a Na… - orsu61 : RT @Agenzia_Ansa: L'ex premier giapponese Shinzo Abe è stato colpito da colpi di arma da fuoco, nella città di Nara, durante un comizio ele… -

Il video postato sui social e rilanciato dall'emittente pubblica NHK mostra il momento dell'attentato che hagravemente l 'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, durante un evento elettorale nella regione di Nara. Abe aveva iniziato a parlare da pochi minuti, quando l'uomo,Yamagami Tetsuya, ex ...L'ex primo ministro delShinzo Abe era stato ricoverato d'urgenza in stato di arresto cardiorespiratorio dopo essere statoda colpi di arma da fuoco nel corso di un comizio elettorale ...L'ex primo ministro del Giappone Shinzo Abe è morto: la sua biografia e perché è rimasto vittima di un attentato da parte di un ex militare durante un comizio elettorale.L'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è morto dopo essere stato colpito da un proiettile durante un evento elettorale, hanno riferito l'emittente pubblica NHK e l'agenzia di stampa Jiji. "Secondo ...