Giappone, ex premier Abe ferito da colpi arma fuoco: “Non dà segni di vita” (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – L’ex premier Giapponese Shinzo Abe è stato ferito da due colpi d’arma da fuoco alle 11.30 (ora locale) durante un evento a Nara. Dopo che il secondo proiettile lo ha colpito alla schiena si è accasciato. Shinzo Abe, 67 anni, si trova in stato di arresto cardiorespiratorio – il termine che si usa spesso in Giappone prima della conferma ufficiale della morte – e non mostrerebbe segnali vitali, ha annunciato l’ex governatore di Tokio. Secondo quanto scrive la Bbc, il suo assalitore è stato arrestato: la polizia è riuscita a fermare il sospetto tiratore con l’accusa di tentato omicidio. Il primo ministro Giapponese Fumio Kishida ha temporaneamente sospeso la sua campagna elettorale a seguito del tentativo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – L’exse Shinzo Abe è statoda dued’daalle 11.30 (ora locale) durante un evento a Nara. Dopo che il secondo proiettile lo hato alla schiena si è accasciato. Shinzo Abe, 67 anni, si trova in stato di arresto cardiorespiratorio – il termine che si usa spesso inprima della conferma ufficiale della morte – e non mostrerebbe segnalili, ha annunciato l’ex governatore di Tokio. Secondo quanto scrive la Bbc, il suo assalitore è stato arrestato: la polizia è riuscita a fermare il sospetto tiratore con l’accusa di tentato omicidio. Il primo ministrose Fumio Kishida ha temporaneamente sospeso la sua campagna elettorale a seguito del tentativo ...

