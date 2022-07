Giappone, ex-militare spara con un’arma artigianale alla schiena dell’ex-premier Shinzo Abe che “non dà segni di vita” (video) (Di venerdì 8 luglio 2022) Due colpi di pistola alla schiena mentre parlava nel corso di un evento elettorale e l’ex-premier Giapponese Shinzo Abe, 67 anni, si è accasciato a terra, subito soccorso e trasportato in ospedale. Ma le sue condizioni sono gravissime: “non dà segni di vita”, dicono i soccorritori. Erano le 11 e 30 in Giappone quando Shinzo Abe è stato avvicinato da un uomo, un 42enne armato, che ha fatto fuoco alle spalle dell’ex-premier da distanza ravvicinata durante un evento a Nara, una città a est di Osaka. Dopo che il secondo proiettile lo ha colpito alla schiena Shinzo Abe è stato soccorso e trasportato in ospedale dove si trova in stato di arresto ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 luglio 2022) Due colpi di pistolamentre parlava nel corso di un evento elettorale e l’ex-seAbe, 67 anni, si è accasciato a terra, subito soccorso e trasportato in ospedale. Ma le sue condizioni sono gravissime: “non dàdi”, dicono i soccorritori. Erano le 11 e 30 inquandoAbe è stato avvicinato da un uomo, un 42enne armato, che ha fatto fuoco alle spalleda distanza ravvicinata durante un evento a Nara, una città a est di Osaka. Dopo che il secondo proiettile lo ha colpitoAbe è stato soccorso e trasportato in ospedale dove si trova in stato di arresto ...

Francesco_Rizz_ : RT @agambella: #Giappone L'ex primo ministro Shinzo Abe in terapia intensiva in condizioni gravissime dopo essere stato colpito da arma da… - rosaca : RT @agambella: #Giappone L'ex primo ministro Shinzo Abe in terapia intensiva in condizioni gravissime dopo essere stato colpito da arma da… - Flavr7 : RT @agambella: #Giappone L'ex primo ministro Shinzo Abe in terapia intensiva in condizioni gravissime dopo essere stato colpito da arma da… - TricolorVanda : RT @agambella: #Giappone L'ex primo ministro Shinzo Abe in terapia intensiva in condizioni gravissime dopo essere stato colpito da arma da… - Bolpet : RT @IlariaBifarini: Giappone, attentato a Shinzo Abe: l’ex premier ferito da colpi d’arma fuoco, non dà segni di vita. Arrestato un 41enne… -