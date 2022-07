Giappone, attentato all’ex premier Shinzo Abe: “È in gravi condizioni” (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug – Shinzo Abe ferito, forse addirittura a morte dalle notizie trapelate sull’Ansa stamattina. Gli ultimi aggiornamenti parlano di “arresto cardiopolmonare”. Shinzo Abe, l’attentato L’ex premier Giapponese Shinzo Abe crolla a terra. Lo fa mentre pronuncia un discorso a Nara, nel cuore del Giappone. Il motivo sono almeno due colpi di arma da fuoco, alle spalle e vicino all’ex primo ministro, da quanto si apprende sparati con un fucile da caccia. Subito dopo, Abe è caduto, sanguinante e incosciente. Secondo quanto riferito dalla polizia, il presunto attentatore è stato arrestato proprio sul luogo dell’attacco, nei pressi della stazione Yamatosaidaiji della stessa città di Nara. L’uomo è un residente locale, avvicinatosi ad Abe ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug –Abe ferito, forse addirittura a morte dalle notizie trapelate sull’Ansa stamattina. Gli ultimi aggiornamenti parlano di “arresto cardiopolmonare”.Abe, l’L’exseAbe crolla a terra. Lo fa mentre pronuncia un discorso a Nara, nel cuore del. Il motivo sono almeno due colpi di arma da fuoco, alle spalle e vicinoprimo ministro, da quanto si apprende sparati con un fucile da caccia. Subito dopo, Abe è caduto, sanguinante e incosciente. Secondo quanto riferito dalla polizia, il presuntore è stato arrestato proprio sul luogo dell’attacco, nei pressi della stazione Yamatosaidaiji della stessa città di Nara. L’uomo è un residente locale, avvicinatosi ad Abe ...

