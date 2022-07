Giappone, attentato all’ex premier Shinzo Abe durante un discorso: «Gli hanno sparato» – Il video (Di venerdì 8 luglio 2022) L’ex primo ministro del Giappone Shinzo Abe è crollato a terra durante un discorso a Nara, nella zona centrale del paese. Lo riporta il network pubblico Nhk, riferendo che Abe è stato visto sanguinare dal torace e che è stato sentito un rumore compatibile a quello di uno sparo. L’ex premier, soccorso, è stato portato subito in ospedale. Secondo l’agenzia di stampa Reuters l’ex premier ha avuto un arresto cardio-circolatorio e non è cosciente. L’Afp scrive che il premier non presenta alcun segno di vita. Secondo i media Giapponesi un uomo sarebbe già stato arrestato. Ha 42 anni. July 8, 2022 Secondo i media Giapponesi Abe «sembrerebbe non mostrare segnali vitali». La polizia avrebbe già recuperato l’arma usata per sparargli. ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) L’ex primo ministro delAbe è crollato a terrauna Nara, nella zona centrale del paese. Lo riporta il network pubblico Nhk, riferendo che Abe è stato visto sanguinare dal torace e che è stato sentito un rumore compatibile a quello di uno sparo. L’ex, soccorso, è stato portato subito in ospedale. Secondo l’agenzia di stampa Reuters l’exha avuto un arresto cardio-circolatorio e non è cosciente. L’Afp scrive che ilnon presenta alcun segno di vita. Secondo i mediasi un uomo sarebbe già stato arrestato. Ha 42 anni. July 8, 2022 Secondo i mediasi Abe «sembrerebbe non mostrare segnali vitali». La polizia avrebbe già recuperato l’arma usata per sparargli. ...

