Giappone, attentato all'ex premier Abe: "Condizioni critiche" (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – L'ex premier Giapponese Shinzo Abe è stato ferito da due colpi d'arma da fuoco alle 11.30 (ora locale) durante un evento elettorale a Nara. Dopo che il secondo proiettile lo ha colpito alla schiena, Abe si è accasciato. 67 anni, l'ex premier si trova in stato di arresto cardiorespiratorio – il termine che si usa spesso in Giappone prima della conferma ufficiale della morte -, ha annunciato l'ex governatore di Tokio. Abe è in Condizioni critiche, ha spiegato il premier Giapponese Fumio Kishida rispondendo alle domande dei cronisti. "Al momento, i medici stanno facendo il possibile. Spero e prego che l'ex premier sopravviva", ha aggiunto. Le cause dell'attentato non sono state ancora chiarite, ha ammesso ...

ilpost : L’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato gravemente ferito in un attentato - Radio1Rai : ??#Giappone È in fin di vita l'ex premier Shinzo Abe, vittima di un attentato. I media giapponesi riferiscono che no… - alex_orlowski : Ucciso l’ex premier Shinzo Abe in un attentato in Giappone. Colpi di pistola. #ShinzoAbe #giappone - Francesco_Rizz_ : RT @GeopoliticalCen: Attentato terroristico in Giappone. Colpito con colpi di arma da fuoco l’ex primo ministro Abe Shinzo - gianluca_bona : RT @alex_orlowski: Ucciso l’ex premier Shinzo Abe in un attentato in Giappone. Colpi di pistola. #ShinzoAbe #giappone -