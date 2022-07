Giappone assassinio Shinzo Abe, le ipotesi: l’ombra lunga delle società segrete e dell’estremismo politico-religioso. Quell’omicidio politico nel 1960 con una spada da samurai (Di venerdì 8 luglio 2022) Le piste tra storia del Paese e resistenze alla modernizzazione a tappe forzate avviata con la riforma Meiji Leggi su corriere (Di venerdì 8 luglio 2022) Le piste tra storia del Paese e resistenze alla modernizzazione a tappe forzate avviata con la riforma Meiji

Pubblicità

martaottaviani : Quando succedono cose terribili come l'assassinio di #ShinzoAbe l'unica cosa che si può fare è seguire e leggere ch… - robertapinotti : Sgomento per l’assassinio dell’ex premier del #Giappone ???? Shinzo Abe colpito a morte questa mattina in un terribil… - Corriere : Il comizio, gli spari, i soccorsi convulsi: l’assassinio di Shinzo Abe in un minuto - Fede__Dig : RT @martaottaviani: Quando succedono cose terribili come l'assassinio di #ShinzoAbe l'unica cosa che si può fare è seguire e leggere chi il… - tobiamc : RT @martaottaviani: Quando succedono cose terribili come l'assassinio di #ShinzoAbe l'unica cosa che si può fare è seguire e leggere chi il… -