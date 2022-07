Giallo del grano sulla Zhibek Zholy. La Turchia di nuovo contro l’Occidente? (Di venerdì 8 luglio 2022) Ieri il plutonio, oggi il grano: gli 007 di mezzo mondo sono impegnati nel mar Nero a caccia di grano. La guerra in Ucraina non solo sta minacciando il prossimo raccolto ma ha, come è noto, bloccato le spedizioni preventivate con il risultato che il prezioso seme è diventato una clava geopolitica nelle mani di chi lo blocca (Russia) o non lo sblocca (Turchia). Qui Mar Nero Nel Mar Nero si registra il Giallo del mercantile Zhibek Zholy, che trasportava grano presumibilmente rubato dall’Ucraina: è tornato nelle acque territoriali russe, dal porto turco di Karasu ha improvvisamente virato per poi spegnere apparentemente il suo transponder e scomparire alla vista. Secondo il governo ucraino la nave battente bandiera russa era partita dal porto di Berdyansk, dopo aver ... Leggi su formiche (Di venerdì 8 luglio 2022) Ieri il plutonio, oggi il: gli 007 di mezzo mondo sono impegnati nel mar Nero a caccia di. La guerra in Ucraina non solo sta minacciando il prossimo raccolto ma ha, come è noto, bloccato le spedizioni preventivate con il risultato che il prezioso seme è diventato una clava geopolitica nelle mani di chi lo blocca (Russia) o non lo sblocca (). Qui Mar Nero Nel Mar Nero si registra ildel mercantile, che trasportavapresumibilmente rubato dall’Ucraina: è tornato nelle acque territoriali russe, dal porto turco di Karasu ha improvvisamente virato per poi spegnere apparentemente il suo transponder e scomparire alla vista. Secondo il governo ucraino la nave battente bandiera russa era partita dal porto di Berdyansk, dopo aver ...

Pubblicità

disobbedisco : RT @vittoriale: Sabato 9 luglio alle ore 11, presso @AurumPE la conferenza stampa per l'avvio del progetto 'Il Vate e lo sbirro', con proie… - ZetatielleM : Busseto: un tranquillo paese della provincia di Parma. Qual è la relazione tra un omicidio, un furto alla farmacia,… - bisisiena : RT @GrandeOrienteit: #AccaddeOggi #7luglio 1930; muore l'illustre scrittore Sir Arthur Conan Doyle, 'padre' di Sherlock Holmes, considerato… - ustampavda : RT @ItaliaDomaniGov: 'La sfida è far diventare quel grigio di colore giallo. La sfida è quella dell'attuazione'. Così @ErikLavevaz, preside… - ItaliaDomaniGov : 'La sfida è far diventare quel grigio di colore giallo. La sfida è quella dell'attuazione'. Così @ErikLavevaz, pres… -