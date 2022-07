GF Vip, Miriana Trevisan sfogo: «Non venivo compresa» (Di venerdì 8 luglio 2022) Il GF Vip 6 si è concluso da tempo, ma alcuni protagonisti continuano a far discutere. Miriana Trevisan è tornata a parlare della sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia e ha sottolineato che molti Vipponi non l'hanno compresa e, soprattutto, che si aspettava un atteggiamento diverso dalle donne. Miriana Trevisan: sfogo sul Grande Fratello Vip Intervistata da The People Gossip, Miriana Trevisan ha parlato della sua esperienza al GF Vip 6, conclusasi mesi fa. L'ex ragazza prodigio di Non è la Rai ha ripreso in mano la sua vita, ma non dimentica chi l'ha fatta soffrire. Il gioco è finito e lei è andata avanti, ma ciò che è stato non si può cambiare. «Purtroppo all'interno della casa non venivo compresa. Io non ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 8 luglio 2022) Il GF Vip 6 si è concluso da tempo, ma alcuni protagonisti continuano a far discutere.è tornata a parlare della sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia e ha sottolineato che molti Vipponi non l'hannoe, soprattutto, che si aspettava un atteggiamento diverso dalle donne.sul Grande Fratello Vip Intervistata da The People Gossip,ha parlato della sua esperienza al GF Vip 6, conclusasi mesi fa. L'ex ragazza prodigio di Non è la Rai ha ripreso in mano la sua vita, ma non dimentica chi l'ha fatta soffrire. Il gioco è finito e lei è andata avanti, ma ciò che è stato non si può cambiare. «Purtroppo all'interno della casa non. Io non ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Miriana Trevisan torna a parlare di Soleil, dopo il GF Vip nessun rancore, si aspettava di non essere invitata al c… - federicomagna11 : RT @peperoncin0_: clarissa haile selassie principesse etiopia fancam edit lulú lucrezia jessica gfvip grande fratello vip 6 #GFvip #trash #… - Pierino50750559 : RT @xMEGx93: Perché non ha fatto il classico compleanno da super vip invitando tutti ma un semplice compleanno con i più stretti. Ma parlia… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan sul compleanno di Soleil Sorge: 'Non sono stata invitata ma..' - duca1072 : RT @xMEGx93: Perché non ha fatto il classico compleanno da super vip invitando tutti ma un semplice compleanno con i più stretti. Ma parlia… -