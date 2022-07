GF Vip 7, tre nomi dati per certi nelle scorse settimane sono fuori dal cast (Di venerdì 8 luglio 2022) I nomi fuori dal cast del GF Vip 7 Il GF Vip 7 avrà inizio a settembre e già si stanno dando i primi indizi sul cast della nuova edizione. Al momento non abbiamo ancora nulla di certo tra le mani. Si sta parlando, però, di Pamela Prati ma anche di Elenoire Ferruzzi. In queste L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 8 luglio 2022) Idaldel GF Vip 7 Il GF Vip 7 avrà inizio a settembre e già si stanno dando i primi indizi suldella nuova edizione. Al momento non abbiamo ancora nulla di certo tra le mani. Si sta parlando, però, di Pamela Prati ma anche di Elenoire Ferruzzi. In queste L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

Novella_2000 : GF Vip 7, tre nomi dati per certi nelle scorse settimane restano fuori dal cast - zazoomblog : Concorrenti Grande Fratello Vip: tre nomi che non entreranno nella Casa - #Concorrenti #Grande #Fratello… - blogtivvu : Concorrenti Grande Fratello Vip: tre nomi che non entreranno nella Casa - filly265 : @FiengoGiulia Che i nobili sarebbero rimasti nobili si di sangue ma senza coglioni, i vip sarebbero ritornati nell… - MillarcaShade : -