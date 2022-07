Gerry Scotti non solo conduttore, cosa fa lontano dalla tv: “La mia azienda…” (Di venerdì 8 luglio 2022) Il volto di Gerry Scotti è legato ad alcuni tra i programmi più amati dal pubblico: ma, fuori dagli studi, il conduttore ha un’altra attività. Oltre al successo sul piccolo schermo, dunque, il presentatore è un affermato imprenditore: scopriamo cosa fa quando non lavora in televisione. Da decenni, Gerry Scotti detiene il titolo di uno … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 8 luglio 2022) Il volto diè legato ad alcuni tra i programmi più amati dal pubblico: ma, fuori dagli studi, ilha un’altra attività. Oltre al successo sul piccolo schermo, dunque, il presentatore è un affermato imprenditore: scopriamofa quando non lavora in televisione. Da decenni,detiene il titolo di uno … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

ClaudiaGuasta : Comunque raga che ridere ieri sono andata a fare la spesa in Esselunga e mi hanno chiesto di fare un’intervista per… - nanastrawberrry : @soula_souletta O CON GERRY SCOTTI AJAIWJZJAHA - AnonimoQuadraro : RT @rossellarasulo: Il nuovo numero di Gente è in edicola con le interviste a Sarah Ferguson, Dino Zoff, Simona Izzo, Carlo Verdone, Veroni… - rossellarasulo : Il nuovo numero di Gente è in edicola con le interviste a Sarah Ferguson, Dino Zoff, Simona Izzo, Carlo Verdone, Ve… - zazoomblog : Gerry Scotti matrimonio annullato: la verità che fa male - #Gerry #Scotti #matrimonio #annullato: -