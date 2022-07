Germania-Danimarca oggi in tv: orario e diretta streaming Europei femminili 2022 (Di venerdì 8 luglio 2022) L’orario e la diretta tv di Germania-Danimarca, match valido per la prima giornata degli Europei femminili 2022. Terza partita della rassegna continentale dopo la sfida d’esordio tra Inghilterra e Austria e quella andata in scena ieri tra Norvegia e Irlanda. Appuntamento oggi, venerdì 8 luglio, alle ore 21 al Brentford Community Stadium di Londra. La partita sarà trasmessa in diretta da Rai Sport+HD, e in streaming su sport.rainews.it e Rai Play. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) L’e latv di, match valido per la prima giornata degli. Terza partita della rassegna continentale dopo la sfida d’esordio tra Inghilterra e Austria e quella andata in scena ieri tra Norvegia e Irlanda. Appuntamento, venerdì 8 luglio, alle ore 21 al Brentford Community Stadium di Londra. La partita sarà trasmessa inda Rai Sport+HD, e insu sport.rainews.it e Rai Play. SportFace.

