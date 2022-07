Geriatra Landi | “Ancora scarsa sensibilità rispetto ad anti-Herpes zoster”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – “La Società italiana di gerontologia e geriatria” Sigg “si è occupata dipartendo da una valutazione conoscitiva dell’atteggiamento dei geriatri italianialla vaccinazione in generale ealla vaccinazione per l’. Attraverso una survey elaborata lo scorso anno, ci siamo resi conto come ci siain merito alla vaccinazione dell’. Per questo motivo un gruppo di ricercatori, rappresentativi di tutta Italia, si è messo al lavoro e ha rivisto le linee giuda, e quelle che sono le evidenze scientifichealla vaccinazione dell’. Obiettivo: ...