Gentle Minions | il nuovo trend di TikTok che sta rilanciando il cinema arriva anche in Italia? “Noi ci siamo già organizzati” | ecco in cosa consiste

(Di venerdì 8 luglio 2022) Andare alper vedere ‘: the rise of Gru’ (spin-off di ‘Cattivissimo Me’) rigorosamente vestiti eleganti. Questo ilche sta spopolando su. Al momento riguarda i Paesi dell’estero (States, Regno Unito) ma il 18 agosto il cartone animato approderànelle salene; accadrà lo stesso? Scopriamo intanto tutti i dettagli. ‘’ è il nome del. Infatti basta cercarlo super imbattersi in una cospicua serie di filmati in cui dei giovanissimi si recano alin camicia, giacca e pantaloni eleganti, ispirandosi al personaggio di Gru. Alcune clipno a quasi 4 milioni di visualizzazioni, per intenderci. Il ...

Apparently, dressing nicely to see a movie is something kids shouldn't do.Despite facing some backlash, The Gentleminion Trend is going strong. Cinemas are now hosting a special screening for the Gentleminions.