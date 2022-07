Pubblicità

"La Juventus ha deciso di non aspettare più Radu Dragusin, se il difensore dovesse persistere a non accettare il, pagherà un conguaglio di 6 - 7di euro" ha concluso Pedullà....ad offrire 30al Napoli (l'offerta al senegalese sarebbe invece tra i 6.5 e i 7di ... In corsa Sirigu che si è svincolato dal, l'altra ipotesi al momento è quella di Tatarasanu del ... Genoa: 10 milioni di stipendio per tre giocatori senza mercato Oltre dieci milioni di euro per tre giocatori: è la non indifferente somma che il Genoa deve garantire ogni anno, sotto forma di stipendio, ai suoi tre esuberi più costosi. Arrivati in Liguria un anno ...Le manovre bianconere coinvolgono anche i calciatori cresciuti in casa: risorse che ogni anno finanziano la caccia alle stelle ...