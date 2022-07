GdS – Calciomercato Roma, Guedes si allontana sempre più. Wolverhampton in pole – Forzaroma.info – Ultime notizie As Roma calcio – Interviste, foto e video (Di venerdì 8 luglio 2022) 2022-07-08 14:43:28 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla Gazzetta: I giallorossi non hanno accontentato le richieste del Valencia e sembrano essersi defilati per l’esterno portoghese, riferiscono dalla Spagna Uno dei nomi caldi per la fascia della Roma è sicuramente Gonzalo Guedes. L’esterno portoghese del Valencia è stato a lungo corteggiato dalla società giallorossa, e Tiago Pinto ha provato anche a strapparlo alla concorrenza di altre squadre che avevano messo gli occhi addosso al classe 1996. Secondo quanto riporta Marca, però, la Roma si è defilata. La richiesta degli spagnoli di 40 milioni, infatti, non è stata accettata, così come la controproposta di inserire nella trattativa dei giovani più 20 milioni, avanzata dal club italiano. Con i giallorossi da parte, quindi, adesso ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 8 luglio 2022) 2022-07-08 14:43:28 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla Gazzetta: I giallorossi non hanno accontentato le richieste del Valencia e sembrano essersi defilati per l’esterno portoghese, riferiscono dalla Spagna Uno dei nomi caldi per la fascia dellaè sicuramente Gonzalo. L’esterno portoghese del Valencia è stato a lungo corteggiato dalla società giallorossa, e Tiago Pinto ha provato anche a strapparlo alla concorrenza di altre squadre che avevano messo gli occhi addosso al classe 1996. Secondo quanto riporta Marca, però, lasi è defilata. La richiesta degli spagnoli di 40 milioni, infatti, non è stata accettata, così come la controproposta di inserire nella trattativa dei giovani più 20 milioni, avanzata dal club italiano. Con i giallorossi da parte, quindi, adesso ...

