Gazzetta – Manchester United, Cristiano Ronaldo non convocato per la tournée (Di venerdì 8 luglio 2022) 2022-07-08 19:21:56 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla Gazzetta dello Sport: Il portoghese sarà assente nel tour estivo Inizia anche la stagione del Manchester United. Il club ha comunicato oggi la lista dei giocatori convocati per il tour pre-stagionale in Tailandia e Australia. Spicca, inevitabilmente, l'assenza di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è uno dei 4 giocatori assenti dalla lista diramata dal nuovo allenatore Erik Ten Hag. L'assenza di CR7 è motivata per motivi familiari: questa la spiegazione ufficiale dello United. Assieme a lui, sono esclusi Phil Jones, Brandon Williams e Andreas Pereira. "Cristiano Ronaldo non farà parte del gruppo in partenza per la Thailandia poiché gli è stato concesso un periodo di ferie aggiuntivo per ...

