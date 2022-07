Gazzetta – Lady Bernardeschi: “Non siamo molto social, vogliamo allargare la famiglia. Ho sofferto per…” (Di venerdì 8 luglio 2022) 2022-07-07 23:09:40 L’autorevole rosea: La ex concorrente del GF sui progetti di famiglia In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Veronica Ciardi ha parlato del suo rapporto con Federico Bernardeschi. Tanti alti e bassi nella loro storia: nel 2016 il primo incontro, nel 2017 la rottura e poi la decisione di tornare ad essere una coppia. “Lo abbiamo fatto per amore, con molta fatica. Però continuavamo a vederci e siamo arrivati alla conclusione che fosse giusto stare insieme. Nel 2019 è nata Deva, a maggio del 2021 Lena. Dopo il reality la notorietà mi aveva travolto. Non rinnego nulla, ma ho sofferto”, ha raccontato la ex concorrente del Grande Fratello. Dopo la nascita delle due bambine Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi sognano il terzo figlio. “L’intenzione di ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 8 luglio 2022) 2022-07-07 23:09:40 L’autorevole rosea: La ex concorrente del GF sui progetti diIn un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Veronica Ciardi ha parlato del suo rapporto con Federico. Tanti alti e bassi nella loro storia: nel 2016 il primo incontro, nel 2017 la rottura e poi la decisione di tornare ad essere una coppia. “Lo abbiamo fatto per amore, con molta fatica. Però continuavamo a vederci earrivati alla conclusione che fosse giusto stare insieme. Nel 2019 è nata Deva, a maggio del 2021 Lena. Dopo il reality la notorietà mi aveva travolto. Non rinnego nulla, ma ho”, ha raccontato la ex concorrente del Grande Fratello. Dopo la nascita delle due bambine Federicoe Veronica Ciardi sognano il terzo figlio. “L’intenzione di ...

