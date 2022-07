Gas: “Se Mosca chiude il rubinetto, per l’Italia si prospetta il rischio di recessione”, avverte Visco (Bankitalia) (Di venerdì 8 luglio 2022) Già la situazione è quella che è, ora poi, anche rispetto a quanto affermato nei giorni scorsi dalla presidente della Commissione Ue sul gas russo (“aspettiamoci che la Russai chiuda i rubinetti”), è abbastanza evidente che per il nostro Paese il rischio di recessione è abbastanza tangibile. Gas russo, Visco: “Se accadesse dal terzo trimestre, registrerebbe una contrazione nella media del biennio 22/23” Una prospettiva drammatica in merito alla quale stamane Ignazio Visco, Governatore di Bankitalia, ha riferito intervenendo nell’ambito dell’assemblea dell’Abi. Dunque, ipotizzando che realmente, da un giorno all’altro Mosca dovesse decidere di sospendere l’erogazione del gas, “In uno scenario avverso caratterizzato da un arresto delle forniture di gas dalla Russia dal terzo trimestre ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 luglio 2022) Già la situazione è quella che è, ora poi, anche rispetto a quanto affermato nei giorni scorsi dalla presidente della Commissione Ue sul gas russo (“aspettiamoci che la Russai chiuda i rubinetti”), è abbastanza evidente che per il nostro Paese ildiè abbastanza tangibile. Gas russo,: “Se accadesse dal terzo trimestre, registrerebbe una contrazione nella media del biennio 22/23” Una prospettiva drammatica in merito alla quale stamane Ignazio, Governatore di, ha riferito intervenendo nell’ambito dell’assemblea dell’Abi. Dunque, ipotizzando che realmente, da un giorno all’altrodovesse decidere di sospendere l’erogazione del gas, “In uno scenario avverso caratterizzato da un arresto delle forniture di gas dalla Russia dal terzo trimestre ...

