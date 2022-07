Gas: chiude in calo a 175 euro al Megawattora, - 4% (Di venerdì 8 luglio 2022) Prezzo del gas naturale in ribasso sul mercato di Amsterdam di riferimento per l'europa: il metano ha concluso la seduta in calo del 4% a 175 euro al Megawattora. . 8 luglio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 luglio 2022) Prezzo del gas naturale in ribasso sul mercato di Amsterdam di riferimento per l'pa: il metano ha concluso la seduta indel 4% a 175al. . 8 luglio 2022

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Cingolani: 'Con la chiusura temporanea del Nord Stream i prezzi del gas aumenteranno'. Per il ministro della Transi… - Giusepp17413380 : RT @tempoweb: Se #Putin chiude il #gas ci saranno due anni di #recessione, #Visco avverte l'Italia #bankitalia #energia #guerra #russia #uc… - fisco24_info : Gas: chiude in calo a 175 euro al Megawattora, -4%: Sul mercato di Amsterdam di riferimento per l'Europa - masterofmate : RT @itsmeback_: Ieri Ursula von der pfizer ha detto che se la Russia chiude il gas siamo in merda. Anche la ritardata c'è arrivata. - dina_poli : RT @itsmeback_: Ieri Ursula von der pfizer ha detto che se la Russia chiude il gas siamo in merda. Anche la ritardata c'è arrivata. -