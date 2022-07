G20 | Lavrov isolato dagli altri ministri degli Esteri se ne va Nuove minacce da lui e Putin

(Di venerdì 8 luglio 2022) - Il ministro russo ha lasciato in anticipo la riunione a Bali, dopo aver detto che la crisi alimentare globale non è colpa di Mosca. E il capo del Cremlino rilancia: 'Le sanzioni faranno più male a ...

- Il ministro russo ha lasciato in anticipo la riunione a Bali, dopo aver detto che la crisi alimentare globale non è colpa di Mosca. E il capo del Cremlino rilancia: 'Le sanzioni faranno più male a ...Alesteri di Bali è andato in scena l'ennesimo muro contro muro tra Occidente e Russia: le potenze ...rinnovato la condanna contro Mosca per l'invasione dell'Ucraina ed il ministro Serghiei...A Bali il governo indonesiano ha aperto i lavori all'insegna della neutralità, in quanto Paese ospitante. Evidenziando le gravi conseguenze del conflitto a livello mondiale, anche sul fronte alimentar ...Il ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa ha detto che "non c'è nulla di cui parlare con l'Occidente". (ANSA) ...