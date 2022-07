G20 | Lavrov isolato dagli altri ministri degli Esteri se ne va Nuove minacce da lui e Putin

(Di venerdì 8 luglio 2022) - Il ministro russo ha lasciato in anticipo la riunione a Bali, dopo aver detto che la crisi alimentare globale non è colpa di Mosca. E il capo del Cremlino rilancia: 'Le sanzioni faranno più male a ...

Pubblicità

rulajebreal : Durante il G20 tutti i Ministri hanno rifiutato di farsi fotografare assieme a Lavrov, il ministro degli Esteri del… - Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha abbandonato una sessione del G20 mentre la sua controparte tedesca,… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Al G20 esteri di Bali è andato in scena l'ennesimo muro contro muro tra Occidente e Russia. Il Papa tent… - fabmar78 : RT @AnonimoRomano6: Al trentottesimo'coglionazzo' #Lavrov ha deciso di lasciare il #G20. - Diana50022146 : RT @Gianl1974: Il significato di Lavrov al vertice del G20 in una foto L'eccitazione può essere valutata dai microfoni durante l'approccio… -

Quindi la rivelazione della commedia del duro Blinken che alla fine incontra segretamente. Così svela Bali. Tutto Ucraina per i G7, ma alaltra musica, speriamo L'agenda del...... ha invece [...] Continua a leggere The post Ildella discordia e il giallo del presunto incontro Blinken -appeared first on ...Il ministro degli Esteri russo Sergehi Lavrov, nella foto con la presidente del G20 Retno Marsudi, ieri ha tenuto il suo discorso in cui ha accusato gli occidentali di aver deviato l’agenda del G20 e ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Blinken alla Cina: 'Condannate l'aggressione russa'. DIRETTA ...