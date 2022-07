Pubblicità

Corriere : Mossa a sorpresa dell’Indonesia: il presidente Widodo invita al G20 a Bali sia Putin che Zelensky - ernluccar : RT @bordoni_russia: Colloquio fra Lavrov ed il ministro degli esteri indiano Jaishankar al vertice G20 di Bali. - FirenzePost : G20 Bali: obiettivo porre fine a guerra in Ucraina, riuniti ministri degli esteri - lorenzo10469500 : Indonesia, al via a Bali il G20 dei ministri degli esteri - RaiNews - bordoni_russia : Colloquio fra Lavrov ed il ministro degli esteri indiano Jaishankar al vertice G20 di Bali. -

Ha preso il via ildei ministri degli Esteri, a, in Indonesia, con la presenza del segretario di Stato americano Antony Blinken e del capo della diplomazia russa Serghei Lavrov. In agenda la crisi alimentare, ...PECHINO, 08 LUG Ildei ministri degli Esteri ha preso il via a, in Indonesia, con la presenza del segretario di Stato americano Antony Blinken e del capo della diplomazia russa Serghei Lavrov. In agenda la ...A Bali, Blinken cerchera’ anche di riaprire il dialogo con Pechino in un colloquio con il suo omologo cinese Wang Yi, il primo da mesi, dopo che le tensioni si sono acuite su questioni come Taiwan. La ...Milano, 8 lug. (LaPresse) - "Sono profondamente preoccupato per le condizioni dell'ex premier Shinzo Abe. I nostri pensieri, le nostre preghiere sono per lui, ...