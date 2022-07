Furto nel parcheggio del centro commerciale: domiciliari per un uomo (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Nella mattinata odierna, all’esito di attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, personale della Compagnia CC. Benevento, NORM, ha proceduto a dare esecuzione all’ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari, emessa dal GIP presso il Tribunale di Benevento, nei confronti di un soggetto, proveniente dal napoletano, gravemente indiziato del reato di Furto aggravato di circa Kg. 19,440 di TLE (per la somma di circa € 4385,00), commesso il 18.02.2022; merce che la p.o. aveva acquistato presso il Monopolio di Stato, sede di Ceppaloni, ed aveva caricato sulla sua autovettura, una Fiat Panda; approfittando della circostanza per la quale la vittima si era fermata presso il centro commerciale Buonvento, lasciando il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Nella mattinata odierna, all’esito di attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, personale della Compagnia CC. Benevento, NORM, ha proceduto a dare esecuzione all’ordinanza applicativa della misura degli arresti, emessa dal GIP presso il Tribunale di Benevento, nei confronti di un soggetto, proveniente dal napoletano, gravemente indiziato del reato diaggravato di circa Kg. 19,440 di TLE (per la somma di circa € 4385,00), commesso il 18.02.2022; merce che la p.o. aveva acquistato presso il Monopolio di Stato, sede di Ceppaloni, ed aveva caricato sulla sua autovettura, una Fiat Panda; approfittando della circostanza per la quale la vittima si era fermata presso ilBuonvento, lasciando il ...

