Furto a casa di Tiziano Ferro a Latina, cosa è stato rubato (Di venerdì 8 luglio 2022) Furto a casa di Tiziano Ferro a Latina, ai danni della sua famiglia. Stando a quanto riporta Fanpage.it, il Furto è avvenuto nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 luglio. Ci riferiamo alla casa dei suoi genitori, dove Tiziano Ferro ha vissuto con mamma, papà e con suo fratello, fino ai 20 anni, salvo poi trasferirsi altrove. Prima all'estero, poi una breve permanenza a Milano, in seguito il trasferimento definitivo in America, dove ha coronato il suo sono d'amore. L'abitazione oggetto del Furto si trova nel quartiere Q4 di Latina. Grande paura nel quartiere. Due Bmw sono state rubate alla famiglia Ferro, nell'abitazione dove adesso risiedono il padre e la madre del cantante.

