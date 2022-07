Fratelli Bianchi | dovranno risarcire con 550 mila euro la famiglia di Willy

(Di venerdì 8 luglio 2022). Ammonta, dunque, 550la cifra che iMarco e Gabriele, insieme a Francesco Belleggia e Mario Pincarelli,allaMonteiro Duarte. La sentenza della corte suiLa decisione è stata presa dalla corte d’assise di Frosinone, che ha condannato i quattro per il brutale omicidio del giovanea Colleferro il 6 settembre 2020. Ai primi due è stato inflitto l’ergastolo, agli altri rispettivamente 23 e 21 anni di carcere. Leggi anche:, Sansonetti: ”Separarli è una vendetta”. E scoppia la polemica Il risarcimento allaPer quanto ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duart… - rtl1025 : ?? Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di #Willy Monteiro… - repubblica : Dopo l'ergastolo ai fratelli Bianchi la madre di Willy rompe il silenzio: 'Basta lucrare sul nostro dolore' [di Oli… - paolacolico56 : RT @EmanueleTrella: @DiInterista Mi auguro che ai fratelli bianchi venga confermato l’ergastolo anche in cassazione. Agli autori della pagi… - FutbolDaltonico : RT @repubblica: I fratelli Bianchi e gli altri condannati dovranno risarcire con 550 mila euro la famiglia di Willy -

... secondo il legale, "viene da pensare che, al di là del riconoscimento delle attenuanti, la sua posizione sia stata di fatto ritenuta equivalente a quella dei". La pena inflitta a ...Pincarelli è in galera, come i, dal giorno dopo l'omicidio e, dall'inizio del processo a Frosinone. 'Lo avevo avvisato sulla possibilità che aveva di poter essere condannato all'...Per i medici la piccola che viveva a Mugnano del Cardinale (Avellino) era affetta da una grave malattia. Ma viveva in una situazione familiare tra stenti e ...Lo ha deciso la corte d'assise di Frosinone. Al padre e alla madre andranno 200 mila euro ciascuno, alla sorella 150 mila euro ...