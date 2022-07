Francesca Cavallo: «Odiavo il mio corpo, poi ho vestito la mia rivoluzione». La lettura di Amica da non perdere (Di venerdì 8 luglio 2022) Francesca Cavallo è nata a Taranto nel 1983. Attivista Lgbtqia+, ha iniziato la carriera di scrittrice co-firmando il libro “Storie della buonanotte per bambine ribelli”. Dal 2021 vive a Roma con la sua gatta Dopamina (foto Ilaria Magliocchetti Lombi/Amica). A lungo Francesca Cavallo, scrittrice e imprenditrice digitale, ha odiato il suo corpo, costretto in abiti che non le corrispondevano. Finché – ci racconta in prima persona – ha trovato la forza di vestire la sua rivoluzione. «Le vetrine maschili mi sono sempre piaciute di più di quelle femminili. I pantaloni, le giacche, le magliette, le scarpe da uomo mi sono sempre sembrate più cool di quelle che sarebbero state destinate a me. Il fatto che i capi di abbigliamento maschile fossero più belli di quelli femminili ... Leggi su amica (Di venerdì 8 luglio 2022)è nata a Taranto nel 1983. Attivista Lgbtqia+, ha iniziato la carriera di scrittrice co-firmando il libro “Storie della buonanotte per bambine ribelli”. Dal 2021 vive a Roma con la sua gatta Dopamina (foto Ilaria Magliocchetti Lombi/). A lungo, scrittrice e imprenditrice digitale, ha odiato il suo, costretto in abiti che non le corrispondevano. Finché – ci racconta in prima persona – ha trovato la forza di vestire la sua. «Le vetrine maschili mi sono sempre piaciute di più di quelle femminili. I pantaloni, le giacche, le magliette, le scarpe da uomo mi sono sempre sembrate più cool di quelle che sarebbero state destinate a me. Il fatto che i capi di abbigliamento maschile fossero più belli di quelli femminili ...

Pubblicità

Francesca_b_ee : RT @Lollobast: Tutti a parlar male di Caligola perché volle nominare console il suo cavallo ma neanche una parola su Mattarella che ha nomi… - ardovig : RT @QuiMesagne: I diritti civili e il rispetto delle scelte altrui nell'incontro con Francesca Cavallo - - QuiMesagne : I diritti civili e il rispetto delle scelte altrui nell'incontro con Francesca Cavallo - - guidogentili1 : @sono_francesca Il cavallo sarà pure perdente ma in quei paraggi c’è un bacino di voti utili per essere eletto in Parlamento - sono_francesca : Che dire, ha puntato tutto sul cavallo vincente -