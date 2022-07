FOTO – Ritiro Napoli: squadra arrivata a Dimaro (Di venerdì 8 luglio 2022) È ufficialmente iniziata la stagione 2022/23 del Napoli. Dopo i primi test clinici tenutisi a Castel Volturno, il club azzurro è partito questo pomeriggio per Dimaro–Folgarida, dove svolgerà la prima parte del Ritiro pre-stagionale.0 Ritiro Napoli KvaratskheliaRitiro Napoli: Olivera e Kvaratskhelia tra i più applauditi Pochi minuti fa, il Napoli è arrivato a Dimaro accolto da tanti tifosi azzurri che sono pronti a seguire il primo Napoli del 2022/23. Non ci sono ancora tutti i calciatori: Koulibaly, Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Politano, Ounas, Anguissa, Zielinski, Elmas e Osimhen arriveranno nei prossimi giorni per iniziare a lavorare al nuovo campionato. Ci sono i volti nuovi: Olivera e Kvaratskhelia sono tra i ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 8 luglio 2022) È ufficialmente iniziata la stagione 2022/23 del. Dopo i primi test clinici tenutisi a Castel Volturno, il club azzurro è partito questo pomeriggio per–Folgarida, dove svolgerà la prima parte delpre-stagionale.0Kvaratskhelia: Olivera e Kvaratskhelia tra i più applauditi Pochi minuti fa, ilè arrivato aaccolto da tanti tifosi azzurri che sono pronti a seguire il primodel 2022/23. Non ci sono ancora tutti i calciatori: Koulibaly, Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Politano, Ounas, Anguissa, Zielinski, Elmas e Osimhen arriveranno nei prossimi giorni per iniziare a lavorare al nuovo campionato. Ci sono i volti nuovi: Olivera e Kvaratskhelia sono tra i ...

