Formazione 4 0 | MiSE | potenziato credito d' imposta per imprese

(Di venerdì 8 luglio 2022) Il decreto - conclude la nota del- è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed entrerà in vigore dopo pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Pubblicità

MISE_GOV : #CreditoImposta alle #imprese potenziato fino al 70% su formazione 4.0 'Promuoviamo competenze digitali dei lavorat… - FilippoAstone : #Formazione40: dal #Mise credito d'imposta fino al 70% per le #Pmi - comunica_rp : Transizione 4.0, il Mise potenzia il credito d’imposta sulla formazione - Fra7russo : Transizione 4.0, il Mise potenzia il credito d’imposta sulla formazione - normeUNI : Scopri i corsi #UNITRAIN #InHouse: la #formazione su misura per la tua azienda Più info qui -

In particolare, le nuove aliquote del credito d'imposta per la4.0 vengono incrementate: ... Il decreto - conclude la nota del- è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ...Tuttavia, il provvedimento emanato dalindica già che le attività dinon potranno avere durata inferiore alle 24 ore e che potranno essere svolte, in tutto o in parte, anche in ...(Teleborsa) - Per garantire un sistema efficace di attività formative 4.0 e sviluppare nuove competenze digitali tra i lavoratori è riconosciuto alle imprese un credito d'imposta potenziato fino ...Verranno anche programmati eventi per la promozione e lo sviluppo della cultura industriale, con lo scopo di stimolare un dibattito con le Pmi ...