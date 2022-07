Forlì | arrestato il fratello dell’uomo trovato morto decapitato | ancora nessuna traccia della testa

Leggi su open.online

(Di venerdì 8 luglio 2022) Si trova sotto interrogatorio al comando dei carabinieri di Meldola (-Cesena) Daniele, uno dei fratelli di Franco Severi, l’agricoltore 55enne il cui cadavere senzaera statoin un dirupo nella frazione di Ca’ Seggio del comune di Civitella, sempre nel forlivese, lo scorso 22 giugno. Daniele è al momento, dei sei fratelli di Franco, tutti interrogati, il principale sospettato del delitto l’unico in che è stato fermato dalle forze dell’ordine. Le analisi sul corpoprovano con sufficiente sicurezza che il capo non è stato strappato via da un animale, ma mozzato di netto, con un’arma bianca particolarmente affilata. Lanon èstata ritrovata, il che fa pensare che la macabra morte non sia avvenuta nel sito dove è stato rinvenuto il cadavere del ...