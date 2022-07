(Di venerdì 8 luglio 2022) L’allarme siccità resta, se ne parla da settimane. E i Sindaci di vari Comuni stanno cercando di correre ai ripari e di fare in modo che i cittadini non sprechinopotabile. Dopo l’ordinanza dei Sindaci di Ardea, Nettuno, Pomezia, Cisterna, Aprilia anche ail Primo Cittadino Beniamino Maschietto ha firmato questa mattina un documento volto a razionare l’utilizzo delpotabile. L’ordinanza contro lo spreco delDa oggi, ealla revoca del provvedimento, a: utilizzareper usi diversi da quello stabilito nel relativo contratto di fornitura; utilizzareper il riempimento delle piscine; irrigare orti, giardini, lavare strade e selciati prelevare acqua da ...

Pubblicità

CorriereCitta : Fondi, vietato ‘sprecare’ l’acqua: ecco i divieti, multe fino a 500 euro - dyd74 : RT @GianandreaGaian: La Corte d'Appello ucraina ha vietato 'le attivita' del Partito Comunista dell'Ucraina' e trasferisce allo Stato 'la p… - riccgori : RT @GianandreaGaian: La Corte d'Appello ucraina ha vietato 'le attivita' del Partito Comunista dell'Ucraina' e trasferisce allo Stato 'la p… - Mattia_Lz : RT @GianandreaGaian: La Corte d'Appello ucraina ha vietato 'le attivita' del Partito Comunista dell'Ucraina' e trasferisce allo Stato 'la p… - TW_Bruce_Wayne : RT @GianandreaGaian: La Corte d'Appello ucraina ha vietato 'le attivita' del Partito Comunista dell'Ucraina' e trasferisce allo Stato 'la p… -

Il Corriere della Città

Per dote del medesimo assegnò, con altri, quei di Toscanella: e perché tornassero al pio ... Un guardiano che vi era di stazione, preteso che i buoi avessero varcato il confineed ...42 Visualizzazioni totali 1 Condivisioni totali Notizie Recentemente è statoai funzionari ...di criptovalute è che i responsabili politici sono autorizzati a detenere fino a 50.000$ in... Fondi, vietato ‘sprecare’ l’acqua: ecco i divieti, multe fino a 500 euro "Anche il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, alla luce dell'emergenza idrica che sta interessando l'intera nazione e in accordo con la Provincia e ...L’allarme siccità resta, se ne parla da settimane. E i Sindaci di vari Comuni stanno cercando di correre ai ripari e di fare in modo che i cittadini non sprechino l’acqua potabile. Dopo l’ordinanza de ...