Flavio Briatore costretto a chiudere il suo Crazy Pizza a Roma perché manca l’acqua: “Roba da terzo mondo” (Di venerdì 8 luglio 2022) “A Roma chiudono attività commerciali per mancanza d’acqua. Non me lo sarei mai aspettato, è Roba da terzo mondo“. È un Flavio Briatore risoluto ma molto amareggiato quello che racconta l’ultima vicissitudine del suo Crazy Pizza, a Roma: questa volta niente polemiche per i prezzi troppo elevati delle sue pizze o per la difficoltà di reclutare personale, ma un guasto alle tubature dell’acqua che ha costretto l’imprenditore a chiudere per una sera la sua pizzeria deluxe in Via Veneto. “Volevo scusarmi con i clienti di Crazy Pizza Roma perché ieri sera siamo stati obbligati a chiudere per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) “Achiudono attività commerciali pernza d’acqua. Non me lo sarei mai aspettato, èda“. È unrisoluto ma molto amareggiato quello che racconta l’ultima vicissitudine del suo, a: questa volta niente polemiche per i prezzi troppo elevati delle sue pizze o per la difficoltà di reclutare personale, ma un guasto alle tubature delche hal’imprenditore aper una sera la sua pizzeria deluxe in Via Veneto. “Volevo scusarmi con i clienti diieri sera siamo stati obbligati aper ...

