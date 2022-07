Firenze, chiesto il processo per il tifoso che ha molestato la giornalista Greta Beccaglia in diretta (Di venerdì 8 luglio 2022) La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Serrani, che molestò la giornalista Greta Beccaglia mentre era in diretta dall’esterno dello stadio di Empoli. I fatti risalgono al 27 novembre 2021 e si giocava Empoli-Fiorentina. Serrani di mestiere fa il ristoratore ed abita nelle Marche. Per i pm, come riporta oggi il Corriere Fiorentino, che ha chiuso le indagini, quella di Serrani non fu una semplice bravata e per questo ne ha chiesto il rinvio a giudizio. Beccaglia , 27 anni, assistita dall’avvocato Leonardo Masi, si costituirà parte civile nell’eventuale processo. Nell’inchiesta c’è anche un altro indagato: un tifoso toscano di 45 anni, che, sempre quella sera avrebbe importunato verbalmente ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) La procura dihail rinvio a giudizio per Andrea Serrani, che molestò lamentre era indall’esterno dello stadio di Empoli. I fatti risalgono al 27 novembre 2021 e si giocava Empoli-Fiorentina. Serrani di mestiere fa il ristoratore ed abita nelle Marche. Per i pm, come riporta oggi il Corriere Fiorentino, che ha chiuso le indagini, quella di Serrani non fu una semplice bravata e per questo ne hail rinvio a giudizio., 27 anni, assistita dall’avvocato Leonardo Masi, si costituirà parte civile nell’eventuale. Nell’inchiesta c’è anche un altro indagato: untoscano di 45 anni, che, sempre quella sera avrebbe importunato verbalmente ...

Nicola_Firenze : RT @Cartabellotta: Ieri @MinisteroSalute ha chiesto alle Regioni di ampliare i posti letto #Covid_19 in ospedale per fronteggiare ondata #O… - controradio : La procura di Firenze chiede processo per tifoso che aveva molestato la giornalista Greta Beccaglia… - ILOVEPACALCIO : Firenze: chiesto il processo per il tifoso che ha molestato la giornalista Greta Beccaglia in diretta - Ilovepalerm… - cjmimun : La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di violenza sessuale per il tifoso viola, Andrea… - JIM1NN4MONR0LL : @rkivexcalum @aeingyu TU MI HAI CHIESTO FIRENZE E CATANIA PERCHÉ DOVEVO MANDARTI ROMA -