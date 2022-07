Fiorentina, visite mediche per Gollini: «Sono molto contento» (Di venerdì 8 luglio 2022) . Le prime parole del portiere Pierluigi Gollini è sbarcato a Firenze per le visite mediche con la Fiorentina. Dopo Jovic il club viola batte un altro colpo. Il portiere arriva con la formula del prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Queste le sue prime dichiarazioni: «Sono molto contento. Non vedo l’ora di fare le visite e poter entrare in campo con i miei compagni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) . Le prime parole del portiere Pierluigiè sbarcato a Firenze per lecon la. Dopo Jovic il club viola batte un altro colpo. Il portiere arriva con la formula del prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Queste le sue prime dichiarazioni: «. Non vedo l’ora di fare lee poter entrare in campo con i miei compagni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

