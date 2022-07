Fiorentina | ufficiale | Luka Jovic acquisito a titolo definitivo dal Real Madrid

(Di venerdì 8 luglio 2022) Lahale prestazioni sportive didal. Lo rende noto la stessa società viola tramite i propri canali ufficiali., nato a Bijeljina (Bosnia) il 23 dicembre 1997, è cresciuto nel Settore Giovanile della Stella Rossa Belgrado. Il calciatore ha poi indossato negli anni, tra le altre, le maglie di Benfica, Eintracht Francoforte e, mettendo a segno 60 gol in tutte le principali competizioni. Il nuovo attaccante viola vanta in bacheca una Champions League, due Campionati Spagnoli, due Supercoppe di Spagna ed una Coppa di Germania. Inoltre,ha collezionato 26 presenze con la maglia della Nazionale maggiore ...

Ora è arrivato anche il comunicato della Fiorentina a suggellare questa ... Commenta per primo La notizia era già nell'aria, ma ora è diventata ufficiale: l'attaccante serbo Luka Jovic è un nuovo calciatore della Fiorentina. IL COMUNICATO - La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del ... Gollini torna in Serie A: ufficiale il suo approdo alla Fiorentina